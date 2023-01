Nie żyje Halina Żelaska. Na jej rękach umarł Krzysztof Kamil Baczyński

Halina Żelaska (z domu Dobska) urodziła się 4 marca 1923 r. Jak podano w powstańczych biogramach na stronie internetowej Muzeum Powstania Warszawskiego, do konspiracji została wprowadzona w lutym 1941 r. przez ppor. Romana Dawidowskiego ps. Intendent. Podczas Powstania była sanitariuszką. Po wojnie zamieszkała na stołecznej Ochocie.

Halina Żelaska nie żyje. Na jej rękach umarł Baczyński

"Kolejna smutna wiadomość. W wieku 99 lat zmarła Halina Żelaska ps. "Zośka", "Halinchen", sanitariuszka z Powstania Warszawskiego. Na jej rękach 4 sierpnia zmarł trafiony przez snajpera Krzysztof Kamil Baczyński, poeta czasu wojny, żołnierz AK" - czytamy na twitterowym profilu Fundacji Nie zapomnij o nas.

"Ze smutkiem informujemy o odejściu powstańczej sanitariuszki, Haliny Żelaskiej ps. Zośka, Halinchen. Cześć Jej pamięci!" - poinformowało z kolei na Twitterze Muzeum Powstania Warszawskiego.

W 2014 r. w rozmowie z Urszulą Adamowicz, opublikowanej na stronie Archiwum Historii Mówionej, przyznała, że nie potrafi wskazać najtrudniejszego wspomnienia z okresu Powstania Warszawskiego, ponieważ "każde w sobie jest tak straszne".

- Jak myślę o tym szańcu spalonych ciał na Woli, to wydaje mi się, że to było moje najgorsze przeżycie. Jak myślę o tym, jak wyszła kobieta z dwójką dzieci, żeby wyjść spod tych głowni, które na głowę leciały, które spadały, i wyskoczyła ta tankietka, i reszta jest nie do opisania, to wydaje mi się, że to było najgorsze przeżycie - mówiła wówczas.

- Także, jak myślę o tym, jak widzę Baczyńskiego z tą dziurą w głowie, a dopiero go widziałam, że siedzi, a ten Koperski krzyczał i ja, żeby [odszedł] z tego okna, bo tam snajper, a tu on już pada i natychmiast na tym dywanie leży, i ta dziura taka, i patrzę na mózg, proszę pani, człowieka, to nie wiem, czy to to było najbardziej przykre. No a wczoraj z człowiekiem rozmawiałam - dodała.

RadioZET.pl/PAP/Facebook