Trzech mężczyzn zginęło w strasznym wypadku. Ogłoszono trzydniową żałobę

Do śmiertelnego wypadku w Boronowie doszło we wtorek (6 grudnia) rano. Na drodze wojewódzkiej nr 905 przyczepa samochodu ciężarowego wyładowana 17 tonami węgla przygniotła osobowego volkswagena. Zginęli trzej mieszkańcy powiatu lublinieckiego w wieku 38, 39 i 52 lat.

Żałoba w gminie Herby

Po tragicznym wypadku drogowym w gminie Herby została ogłoszona trzydniowa żałoba. "Rodzinom ofiar składamy głębokie i szczere wyrazy współczucia oraz życzymy wiele sił w tych trudnych chwilach" – napisała wójt Iwona Burek.

"Żałoba na terenie gminy trwać będzie od środy 7 grudnia do piątku 9 grudnia. W tym czasie nie będą miały miejsca imprezy o charakterze rozrywkowym, zaplanowane przez jednostki gminne" – podała wójt. Zaapelowała do instytucji publicznych o opuszczenie flag do połowy masztu i przewiązanie kirem.

Tragiczny wypadek w Boronowie pod Lublińcem

Przyczyny i okoliczności wtorkowego wypadku ma wyjaśnić toczące się w tej sprawie śledztwo. Prawdopodobnie do tragedii przyczyniło się uszkodzenie zaczepu w ciężarówce marki Volvo. W efekcie przyczepa z węglem uderzyła w samochód osobowy, spychając go do rowu i przygniatając. Trzech mężczyzn podróżujących volkswagenem zginęło na miejscu. Kierowca ciężarówki był trzeźwy.

