Tragiczna śmierć 8-latka. Poruszający wpis mamy chłopca rozdziera serce

Pogrzeb 8-letniego Marshalla z Iławy odbył się w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Chłopiec został pochowany na cmentarzu przy ulicy Ostródzkiej. "Fakt" dotarł do poruszającego wpisu mamy 8-latka. Słowa kobiety rozdzierają serce. "Cieszę się, że mogłam być Twoją mamą przez 8 lat Twojego życia" – napisała w mediach społecznościowych.

Iława. Pod 8-latkiem załamał się lód

Przypominamy: do tragedii doszło 9 lutego. Dwaj chłopcy w wieku 8 i 9 lat bawili się w czwartek po południu nad rzeką niedaleko placu zabaw przy ulicy Szeptyckiego w Iławie. Weszli na częściowo zamarzniętą przy brzegu rzekę. Prawdopodobnie tupali w lód, który się pod nimi załamał i obaj wpadli do wody. Starszemu udało się wydostać na brzeg, młodszy nie dał rady.

Na miejsce wysłano natychmiast służby ratunkowe, w tym strażaków ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodnego. Jednocześnie prowadzono poszukiwania pod wodą i z łodzi na powierzchni rzeki. Po trwającej ok. 40 minut akcji ratunkowej strażacy z jednej z łodzi natrafili na dryfujące, nieprzytomne dziecko. Odnaleźli je przy przeciwnym brzegu rzeki, około 50 metrów od miejsca, w którym pod chłopcami załamał się lód.

8-latka przetransportowano do szpitala. W piątek 10 lutego policja podała, że życia chłopca nie udało się uratować. Dokładne okoliczności, w jakich doszło do tragicznego wypadku i to, czy dzieci były pod opieką dorosłych, ma wyjaśnić prokuratorskie śledztwo.

RadioZET.pl/Fakt/PAP