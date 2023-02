Pod dziećmi załamał się lód. Strażacy odnaleźli dryfującego chłopca

Według wstępnych ustaleń policji, dwóch ośmioletnich chłopców bawiło się w czwartek po południu nad rzeką przy ul. Szeptyckiego w Iławie.

- Weszli na trzcinowisko pokryte lodem. W pewnym momencie lód zarwał się pod nimi. Jednemu udało się wydostać, drugi nie dał rady - powiedziała PAP st. asp. Joanna Kwiatkowska z iławskiej policji.

Iława. Pod dziećmi załamał się lód. Odnaleziono chłopca

Na miejsce wysłano natychmiast służby ratunkowe, w tym strażaków ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodnego. Jednocześnie prowadzono poszukiwania pod wodą i z łodzi na powierzchni rzeki.

- Strażacy z łodzi natrafili na dryfujące dziecko. Podjęli je z wody i natychmiast przystąpili od akcji reanimacyjnej. Na brzegu przekazano je ratownikom medycznym, którzy kontynuowali reanimację. Prowadząc cały czas walkę o życie tego dziecka przetransportowali je od szpitala - relacjonował rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej st. kpt. Grzegorz Różański.

"Chłopiec został podjęty na drugim brzegu rzeki około 50 metrów od miejsca zdarzenia i natychmiast przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego" - czytamy na Facebooku Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Iławie

Policja ustala dokładne okoliczności, w jakich doszło do wypadku i to, czy dzieci były pod opieką dorosłych. - Chłopcy to koledzy z klasy, mieszkający w okolicy. W pobliżu miejsca zdarzenia jest plac zabaw - powiedziała PAP asp. Kwiatkowska.

