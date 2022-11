IMGW wydał ostrzeżenia. Zagrożenie w kilku województwach

Ostrzeżenia IMGW wydane we wtorek dotyczą zarówno zagrożeń hydrologicznych jak i meteorologicznych. "Na wybrzeżu wschodnim w związku z prognozowaną sytuacją meteorologiczną oraz wysokim napełnieniem Bałtyku (525 cm), prognozowane są wahania i znaczące wzrosty poziomów wody w strefie stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych" - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenia IMGW dla wsch. wybrzeża Bałtyku i zach. Polski

IMGW wydał ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia obowiązujące od wtorku do środy dla wschodniego Wybrzeża i morskich wód wewnętrznych, a od środy do czwartku dla Zalewu Wiślanego i na terenie jego zlewni do Nogatu. "Oznacza to możliwość lokalnego, krótkotrwałego osiągnięcia lub przekroczenia stanów ostrzegawczych" - przekazał IMGW.

Instytut wydał również ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami w zachodniej Polsce. "W rejonie Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej występują i nadal będą się utrzymywać gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami będzie wynosić od 100m do 200m" - poinformował IMGW. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.

RadioZET.pl/PAP - Luiza Łuniewska