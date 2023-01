Rodzice malutkiego Teosia zginęli w wypadku. Trwa zbiórka pieniędzy dla chorego chłopca

Do śmiertelnego wypadku na drodze krajowej nr 44 w Jaśkowicach doszło 4 stycznia. 38-letni mężczyzna zginął na miejscu, a jego 35-letnia żona zmarła dzień później w szpitalu.

Rodzice Teosia zginęli w wypadku. Trwa zbiórka na leczenie

Małżeństwo osierociło dwoje dzieci: 3-miesięcznego Teosia i jego starszą siostrę Emilkę. Jak poinformowała Katarzyna Cisło z zespołu prasowego małopolskiej policji, 38-latek kierował hondą civic, która z nieznanych przyczyn znalazła się na przeciwległym pasie ruchu i zderzyła czołowo z nadjeżdżającym z naprzeciwka jeepem.

TVN24 podał, że Teoś, który również podróżowało tym samochodem, wyszedł już ze szpitala i znajduje się pod opieką cioci i wujka. Chłopiec od urodzenia cierpi na fibular hemimelia, czyli wrodzony brak kości strzałkowej.

– Rodzice Teosia za swojego życia podjęli kroki, dążyli do tego, żeby ich dziecko miało szansę takiego rozwoju i możliwości życia, jak ma każde inne dziecko. Konsultowali możliwość przeprowadzenia operacji. Dzisiaj chcielibyśmy kontynuować to, co zaczęli jego rodzice. Te operacje są bardzo kosztowne, to koszt około dwóch milionów złotych. Nie jesteśmy w stanie przywrócić życia ani Sylwii, ani Piotrkowi. Jesteśmy w stanie pomóc temu dziecku przy państwa pomocy – powiedziała ciocia Teosia na antenie TVN24.

Zbiórkę na operację i rehabilitację 3-miesięcznego Teosia można wesprzeć na portalu siępomaga.pl. Chłopiec znajduje się pod opieką Stowarzyszenia Pozytywni.

RadioZET.pl/PAP/TVN24