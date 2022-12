W jednym z prywatnych domów w Jaworzynce w województwie śląskim znaleziono ciała małżeństwa: 66-letniej kobiety i 64-letniego mężczyzny. Makabrycznego odkrycia dokonał we wtorek 6 grudnia członek rodziny.

Jaworzynka. Syn podejrzany o zabicie rodziców

– Wiele wskazuje na to, że doszło do zabójstwa. Na miejscu zbrodni mundurowi zatrzymali 32-latka. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu – przekazał w środę rzecznik cieszyńskich policjantów st. asp. Krzysztof Pawlik. Śledztwo w sprawie śmierci małżeństwa z Jaworzynki wszczęła Prokuratura Rejonowa w Cieszynie. Policjanci nie podają na razie szczegółowych informacji.

Cieszyński prokurator rejonowy zarządził sekcję zwłok ofiar. Za zabójstwo grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

RadioZET.pl/PAP