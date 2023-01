Jest pomysł zmian w terminie wakacji. Minister Czarnek komentuje

W związku z tym, że Ministerstwo Sportu i Turystyki analizuje wydłużenie wakacji, szef resortu edukacji i nauki został zapytany we wtorek przez portal i.pl o opinię w tej sprawie. - Niespecjalnie widzę taką potrzebę - zaznaczył Przemysław Czarnek. W ocenie szefa MEiN "wakacji nie powinno się wydłużać".

- Nie widzę również specjalnego uzasadnienia do tego, aby robić wakacje rotacyjnie, aby część młodzieży wypoczywała we wrześniu, kiedy już jest zimo – powiedział.

Wakacje rotacyjne. Komentarz ministra Czarnka

Zastrzegł, że "wakacje trwają wystarczająco długo, żeby nasza infrastruktura turystyczna mogła odpowiedzieć na zapotrzebowanie wszystkich uczniów".

- Co innego ferie zimowe, dwa tygodnie to był za krótki czas i dobrze, że zostały wydłużone do sześciu tygodni łącznie - zauważył. Minister Czarnek zaznaczył, że "oczywiście, analiza trwa".

Część gmin turystycznych postuluje rozłożenie terminu wakacji letnich w poszczególnych regionach kraju. To wydłużyłoby ten okres o cztery tygodnie: od połowy czerwca do połowy września.

