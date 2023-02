"Jeżeli jest zdrowy chłop". Burza w komentarzach na TikToku księdza

Ksiądz Piotr Jarosiewicz to duszpasterz młodzieży z diecezji drohiczyńskiej. Duchowny dociera do młodych m.in. za pomocą TikToka, gdzie porusza tematy wiary. W tym medium obserwuje go ponad 260 tys. osób. Nastolatkowie często zadają pytania kapłanowi, a ten odpowiada na nie za pośrednictwem filmów.

"Czy pozwoliłabyś 16-letniej córce?". Burza w komentarzach na TikToku księdza

W jednym z ostatnich nagrań ksiądz zmierzył się z wątpliwościami internautki. Zadała ona pytanie: "Czy zostawanie czasami na noc u chłopaka i samo tylko zaśnięcie w jednym łóżku to coś złego?"

Duchowny początkowo zadał dwa pytania. Powołał się przy tym na "dwie myśli" wykładowcy katolickiego i autora publikacji o tematyce rodzinnej Jacka Palikowskiego.

- Pierwsza: czy pozwoliłabyś swojej 16-letniej córce na to? To jest miara tego, czy my to mamy robić. Czyli czy z miłości pozwoliłabyś swojej córce, żeby sobie tak poleżała tylko. [...] Jeśli nie, to znamy odpowiedź. Druga podpowiedź pana Jacka mówi: "jakie są granice poznawania siebie?". Pan Jacek Palikowski mówi: to jest ta granica, której nie zrobilibyśmy przy rodzicach, np. chłopak z dziewczyną - stwierdził ksiądz.

To nie wszystko. Duchowny powiedział jeszcze: - Ja tak sobie myślę, że jeżeli jest zdrowy chłop i leży przy pięknej dziewczynie, to on się męczy. Nawet jak zewnętrznie nie okazuje, to wewnętrznie tam wszystko się dzieje. Tam wszystko pracuje. Tam myśli chodzą. Ciało żyje — powiedział.

Film na profilu księdza miał ponad 290 tys. wyświetleń. Nagranie wzbudziło wiele emocji. W komentarzach nie brakowało głosów oburzenia: "Ludzie, jest XXI wiek, trzeba się poznać, zamieszkać razem, po co brać rozwód po roku ślubu?".

"Ojejku… naprawdę katolicy myślą tylko o jednym? To musi być straszne!" - napisała jedna z internautek. "Jak się cieszę, że odeszłam od tej wiary i nie muszę się katować myślą, czy leżenie z osobą, którą kocham, jest grzechem" - brzmi treść kolejnego komentarza. "Tak pozwoliłabym. To jakieś średniowiecze?" - podsumowała inna osoba.

Wśród komentarzy były też głosy internautów, którzy zgodzili się z księdzem. "Dla mnie budzą większy szacunek dziewczyny, które wytrzymują z tym do ślubu. Nie sztuką jest sobie dogodzić, ale odmówić"; "Nigdy w życiu, mąż mojej córki docenił to i dziękuje do dzisiaj" — napisali.

