Do tragicznego wypadku na stacji PKP Józefów doszło około godziny 8. Zginęła 14-latka, która została potrącona przez pociąg na przejściu dla pieszych – przekazała mł. asp. Paulina Harabin z policji w Otwocku.

Służby wstrzymały ruch pociągów na linii S1. – Obecnie trwają czynności policjantów pod nadzorem prokuratora zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia – poinformowała asp. Harabin.

Śmiertelne potrącenie w Kętach

Do drugiego śmiertelnego wypadku doszło w Kętach Podlesiu w województwie małopolskim. Pociąg osobowy z Krakowa do Bielska-Białej potrącił nastolatkę, która z nieznanych przyczyn znalazła się na torowisku.

– Zginęła na miejscu. Ustalamy jej personalia. To młoda osoba w wieku około 17-20 lat – powiedziała rzecznik oświęcimskiej policji asp. szt. Małgorzata Jurecka. Ruch na trasie kolejowej do Bielska-Białej został wstrzymany. Utrudnienia mogą wystąpić do godzin południowych.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP