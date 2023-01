Kaczyński wygrał plebiscyt na Naukową Bzdurę Roku. Chodzi o słynną wypowiedź

Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego uzyskała 3230 głosów (43,3 proc.) w tegorocznej edycji plebiscytu Biologiczna Bzdura Roku. Prezes PiS, podczas spotkania z mieszkańcami Ełku w listopadzie, zarzucił młodym kobietom, że dają w szyję i stwierdził, że “mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, musi pić nadmiernie przez 20 lat. Przeciętnie, bo jeden krócej, a drugi dłużej - to zależy od cech osobniczych. Kobieta tylko dwa”.

“Wypowiedź ta wybiega daleko poza uproszczenie. Choć picie alkoholu jest niewątpliwie bardzo szkodliwe dla ludzkiego organizmu – silniej dla płci żeńskiej – to nie ma podstaw do wysuwania tez o dziesięciokrotnie większej podatności na uzależnienie z uwagi na płeć” - stwierdził w uzasadnieniu Łukasz Sakowski, autor popularnonaukowego bloga "To tylko teoria" i pomysłodawca oraz organizator plebiscytu.

Wypowiedź prezesa PiS skrytykował też w rozmowie z Radiem ZET dr Bohdan Woronowicz, psychiatra i terapeuta uzależnień. - Bardzo współczuję tym, którzy uwierzą, że mężczyźni uzależniają się po 20 latach picia, bo niejeden młody człowiek pomyśli: piję dopiero 3 lata, to mogę jeszcze ok. 17 lat pić bezkarnie. Nie wolno autorytetom wygadywać takich bzdur - przestrzegł.

Kaczyński wygrał plebiscyt na Naukową Bzdurę Roku 2022

Drugie miejsce zajęła aktywistka i edukatorka Ane Piżl z wynikiem 1993 głosów (26,7 proc.). Chodzi o jej wypowiedź na temat płci i orientacji. Piżl stwierdziła, że są to tak samo umowne tożsamości, jak narodowość i wyznanie. “W rzeczywistości płeć jest niezmienną determinantą biologiczną, zaś orientacja i płeć nie są tożsamościami” - napisał Łukasz Sakowski. Takie uzasadnienie samo w sobie nadaje się do nominacji w plebiscycie Sakowskiego, ponieważ oprócz płci przypisanej przy urodzeniu (nazywanej błędnie biologiczną), nauka wyróżnia też płeć kulturową. Każdy ma też tożsamość płciową i jeśli jest ona niezgodna z tą przypisaną przy urodzeniu, może dokonać korekty płci.

Trzecie miejsce zajęła jedna z liderek ruchu antyszczepionkowego, Justyna Socha. Na jej stwierdzenie, że “nie da się przeszczepić organu od martwego dawcy”, oddano 1195 głosów (16 proc.). “Jeśli narządy zostaną pobrane odpowiednio wcześnie po śmierci i umieszczone we właściwych warunkach, to da się je następnie wykorzystać na cele transplantacji. Narracja Justyny Sochy, że narządy muszą być pobrane od osoby żywej, a wobec tego wymagają jej ciężkiego okaleczenia, jest nie do obrony” - napisał autor bloga “To tylko teoria”.

