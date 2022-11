Wykorzystał seksualnie 9 dziewczynek. "Nie mówiło się o złym dotyku"

To kolejny, tym razem już prawomocny wyrok sądu ws. 50-letniego Leszka S. z powiatu krotoszyńskiego, który przyznał się do wyrządzenia krzywdy, ale tylko trzem dziewczynkom.

Do przestępstw dochodziło w latach 2000-2014 w jego domu. S. zapraszał do siebie spokrewnione z nim dziewczynki i ich koleżanki. Choć miał żonę i dzieci, nikt o niczym nie wiedział i niczego podejrzanego nie zauważył.

Kalisz. Wykorzystał młode dziewczyny. Jedna chciała się zabić

Sprawa ujrzała światło dzienne dopiero w 2021 r., kiedy jedna z molestowanych wówczas dziewcząt – dzisiaj 17-latka - usiłowała popełnić samobójstwo. W szpitalu o swoich problemach opowiedziała lekarce, która przeprowadziła rozmowę z rodzicami. Mama nastolatki natychmiast zawiadomiła krotoszyńską policję, która pod nadzorem prokuratury wszczęła śledztwo. Podejrzanego osadzono w areszcie.

Akt oskarżenia trafił do sądu w Krotoszynie, ale proces był wyłączony z jawności z uwagi na rodzaj sprawy. Sąd rejonowy w tym mieście skazał 50-latka na karę 11 lat i trzech miesięcy więzienia, obowiązek podania się terapii związanej z zaburzeniami preferencji seksualnych, zakaz zajmowania wszelkich stanowisk i wykonywania działalności związanej z wychowywaniem, edukacją, leczeniem i opieką nad małoletnimi przez 15 lat. Nałożył też na S. zakaz zbliżania do pokrzywdzonych na odległość mniejszą niż 10 metrów i kontaktowania się z nimi przez 10 lat, nawiązkę na rzecz czwórki pokrzywdzonych na łączną kwotę 50 tys. zł.

"Czyny sprzed lat, gdy nie mówiło się o złym dotyku"

Adwokatka oskarżonego Iwona Zielinko, po ogłoszeniu wyroku pierwszej instancji, powiedziała PAP poza salą sądową, że mężczyzna zaprzeczał, jakoby jego zachowanie miało podtekst seksualny. Jej klient – jak mówiła wówczas - potwierdził, że pewne zachowania miały miejsce, ale nie przyznaje się, że były to takie zachowania, jak opisała prokuratura w zarzutach. Przywołała w tym miejscu tzw. zmiany obyczajowe.

- To są czyny sprzed wielu lat, kiedy nie mówiło się jeszcze o złym dotyku. Te zachowania były całkiem niewinne z jego punktu widzenia. Dzisiaj oczywiście możemy na to patrzeć inaczej, ponieważ takie sytuacje wykształciły pewną wrażliwość i te zjawiska niepożądane zniknęły. Dzięki temu zaszło dużo pozytywnych zamian, np. na uczelniach i w biurach. Dzisiaj, jak patrzymy na te zachowania, to możemy postrzegać to inaczej – tłumaczyła adwokatka.

