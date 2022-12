"Kamraci" grożą zabiciem ministra Niedzielskiego. "Ten skur**** już nie ma głowy"

Prorosyjska, nacjonalistyczna, faszyzująca organizacja "Rodacy Kamraci", na której czele stoi patostreamer Wojciech Olszański, który trafił na pół roku do więzienia, zagroziła, że minister Adam Niedzielski zostanie zamordowany.

– Niedzielski, ty bydlaku pier******, ty skur******. Musimy zrobić ostrą akcję, bez przebaczenia. Ten skur****, ten ludobójca, on nie może czuć się spokojnie. On już nie ma głowy, tylko, ku***, o tym nie wie. To nie jest pytanie, "czy", tylko "kiedy" – mówił na kanale Rodacy.TV jeden z członków "Kamractwa", odnosząc się do pandemii COVID-19 i akcji szczepień przeciwko koronawirusowi. Fragment skandalicznego nagrania opublikował na Twitterze Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich.

Niedzielski o "Kamratach": to jest planowanie zamachu

Minister zdrowia był pytany w poniedziałek w Radiu Plus, czy w związku z groźbami śmierci ze strony "Kamratów" zamierza podjąć jakieś kroki. – Rzeczywiście to jest sytuacja absolutnie z mojego punktu widzenia niebezpieczna. [...] Regularne planowanie zamachu to jest sytuacja zagrożenia życia i to jest tak naprawdę powtarzająca się sytuacja – powiedział.

– Ja oczywiście jestem w sytuacji, w której mogę liczyć na ochronę ze strony państwa pod kątem służb, funkcjonariuszy, którym bardzo dziękuję za to wsparcie, które zapewniają, ten komfort bezpieczeństwa – wyjaśnił. Dopytywany, czy jego ochrona będzie wzmocniona, powiedział: – Tak, w tym czasie ona jest wzmocniona.

W ocenie Niedzielskiego mamy do czynienia z bardzo trudną sytuacją w skali ogólnospołecznej. – Moje zagrożenie to jest oddzielna sprawa, ale czym innym jest to, że mamy tutaj do czynienia z organizacją, która sprzyja Putinowi, która jest podejrzewana o rosyjskie finansowanie, która propaguje treści faszystowskie, która m.in. [...] propaguje negatywny stosunek do szczepień – wyliczał.

