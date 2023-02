Tragiczna noc na drodze. "Wpadł wprost pod koła pojazdu"

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek ok. godz. 22 na drodze wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Karczmy niedaleko Bełchatowa (woj. łódzkie). O szczegółach sprawy poinformowała nadkom. Iwona Kaszewska z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

Karczmy. Wypadek na DW 473. Nie żyje mężczyzna

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że 50-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego, kierując samochodem ciężarowym, na prostym odcinku drogi potrącił mężczyznę, który prawdopodobnie wtargnął na jezdnię, wprost pod koła jego pojazdu" - przekazała w policyjnym komunikacie.

Jak dodała funkcjonariuszka, pomimo akcji reanimacyjnej prowadzonej na miejscu zdarzenia, pieszy - 77-letni mieszkaniec gminy Zelów w powiecie bełchatowskim - zmarł na miejscu.

Zbadano, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. Policjanci wykonali oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. Szczegółowe okoliczności tego wypadku pod nadzorem prokuratora wyjaśniają śledczy z bełchatowskiej komendy.

RadioZET.pl/PAP