Horror w rodzinie adopcyjnej. Zgotowali 7-latce i 9-latkowi piekło na ziemi

Sprawa znęcania się nad małoletnimi dziećmi wyszła na jaw dzięki władzom szkoły, do której chodziły 7-letnia dziewczynka oraz 9-letni chłopiec. – W trakcie badania stwierdzono u dzieci wielomiejscowe urazy między innymi w postaci krwawych wylewów odpowiadającym stłuczeniom na całym ciele, a u 9-latka dodatkowo złamanie obojczyka z przemieszczeniem odłamów – przekazała prokurator Grażyna Wawryniuk.

Kartuzy. Rodzice adopcyjni znęcali się nad dziećmi

Rodzice adopcyjni zostali zatrzymani 23 marca 2022 roku. Dzieci do oskarżonych trafiły rok wcześniej. Postanowieniem z 17 listopada 2021 roku Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim orzekł o ich pełnym przysposobieniu.

Prokurator zarzucił rodzicom popełnienie wspólnie i w porozumieniu znęcanie się fizyczne i psychiczne nad nieporadnymi ze względu na wiek dziećmi, między innymi poprzez: stosowanie kar cielesnych w postaci uderzania pięścią, dłonią, jak również innymi przedmiotami w różne części ciała, przywiązywanie do krzesła oraz zamykanie w piwnicy w niewielkiej komórce, używanie wobec dzieci słów obelżywych, poniżanie, krzyczenie bez powodu, straszenie powrotem do domu dziecka lub umieszczenie w domu poprawczym oraz ograniczenie posiłków.

– Do takich zachowań dochodziło od czerwca 2021 roku do marca 2022 roku – poinformowała prokurator Wawryniuk. Oskarżeni nie przyznają się do popełnienia zarzuconego im przestępstwa.

W złożonych w toku postępowania przygotowawczego wyjaśnieniach tłumaczyli, że wystąpiły problemy wychowawcze, z którymi nie radzili sobie. – Oskarżeni twierdzą, że dzieci były niegrzeczne i często kłamały. Zdarzało się, że karcili dzieci klapsem bądź pasem, ale siniaki były wynikiem ruchliwości dzieci i częstego przewracania się – dodała prokurator. Rodzicom adopcyjnym grozi do 8 lat więzienia. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Rejonowego w Kartuzach.

RadioZET.pl/PAP