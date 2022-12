Do zdarzenia doszło w miejscowości Kaszew. Służby medyczne zostały wezwane do 3-latka, który miał zakrztusić się orzeszkiem. Ratownicy stwierdzili zatkanie dróg oddechowych, co doprowadziło do zatrzymania pracy serca przez 5 minut.

3-latek zadławił się orzeszkiem. Chłopczyk wciąż walczy o życie

Dzięki akcji ratowniczej chłopcu przywrócono funkcje życiowe i zdecydowano o przetransportowaniu go śmigłowcem LPR do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Chłopczyk trafił na dziecięcy oddział intensywnej opieki medycznej.

Lekarze z ostrowskiego szpitala ocenili, że 3-latek wymaga leczenia w ośrodku specjalistycznym. Przewieziono go do Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Dziecko zostało przyjęte do Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej.

W poniedziałek rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dr Rafał Staszewski przekazał, że "stan dziecka nadal jest bardzo ciężki". Zaznaczył jednocześnie, że szpital nie będzie udzielał bliższych informacji dotyczących zdrowia dziecka.

RadioZET.pl/PAP