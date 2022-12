Katastrofa smoleńska. Dotarliśmy do pisma prokuratury. Eksperci mają uzupełnić raport

Międzynarodowy zespół ekspertów ma do 28 lutego 2023 roku uzupełnić raport z badania szczątków ofiar katastrofy smoleńskiej – tak wynika z pełnego tekstu dokumentu z pytaniami uzupełniającymi skierowanego do 16 naukowców ze Szwajcarii, Francji, Danii, Portugalii i Polski. Do tego tekstu dotarł reporter Radia ZET Jacek Czarnecki.