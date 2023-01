Potężna eksplozja gazu w kamienicy. Spod gruzów wydobyto kilka osób

Potężna eksplozja gazu w kamienicy w Katowicach. Do wybuchu doszło ok. godz. 8:30. Trwa akcja ratownicza z udziałem kilkunastu jednostek straży pożarnej. Poszkodowanych zostało pięć osób - troje dorosłych i dwoje dzieci. Są w stanie stabilnym. Dzieci trafiły do szpitala.

Nie ma potwierdzonych informacji, czy ktoś pozostał pod gruzami. Straż pożarna informuje jednak, że w budynku w momencie wybuchu mogło przebywać kilka osób.

- Na miejscu pracuje specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Jastrzębia-Zdroju - podała rzeczniczka śląskiej straży pożarnej mł. bryg. Aneta Gołębiowska.

Na miejscu jest wiele wozów straży pożarnej i karetek - podaje TVN24. - To solidna kamienica z cegły. Nie ma połowy budynku - przekazała reporterka stacji.

RadioZET.pl