Ksiądz wskazał, ile chce dostać na kolędę. "Ośmielam się prosić"

Parafie w całej Polsce rozpoczynają bądź już rozpoczęły czas wizyt duszpasterskich, nazywanych potocznie "kolędą". Księżą odwiedzają domy katolików, udzielają błogosławieństwa swoim parafianom.

Zgodnie ze zwyczajem gospodarze zostawiają kapłanom datki pieniężne, tzw. ofiary. Oficjalnie kościół nie wyznacza takiej kwoty – podobnie jak przy udzielaniu sakramentów powinna obowiązywać formuła "co łaska". Jednak i tutaj są wyjątki.

Kolęda 2022. Ksiądz wskazał, ile chce dostać

Proboszcz parafii Trójcy Świętej w Koniecpolu z góry zapowiedział w ostatnich ogłoszeniach, jakiej kwoty oczekuje od wiernych. Informacja została również opublikowana na stronie internetowej parafii w rubryce z ogłoszeniami.

"Zwyczajem naszych Ojców chcemy, aby był to czas uroczysty dla przyjmującej rodziny, w miarę możliwości prosimy o biały obrus, pasyjka, świece, woda święcona, kropidło. Dzieci przygotowują zeszyt lub ćwiczeniówkę podobnie młodzież przygotowująca się do bierzmowania - plus indeks" – zapowiedział proboszcz ks. Paweł Wojtynek. Dalej wskazał wprost, jakiej kwoty spodziewa się od rodzin, w których są osoby pracujące i pobierające emerytury. Jak zaznaczono, ofiary zostaną przeznaczone na "prace renowacyjne przy kościele".

"W roku 2023 od osoby, która może zdobyć środki na utrzymanie, po czas emerytury ośmielam się prosić o 150,00 PLN, licząc również na te osoby, których wiara wystygła lub jeszcze nie została wzniecona, lub deklarujących się jako niewierzące i niepraktykujące, aby te osoby potraktowały naszą świątynię jako jedyny obiekt zabytkowy na terenie naszej Parafii, który warto ratować" - wyjaśniono.

Na początku grudnia głośno było o księdzu z Przegędzy (woj. śląskie), który również przekazał wiernym "kolędowe wytyczne". Dotyczyły one jednak nie pieniędzy, a obsłużenia kapłana posiłkami.

