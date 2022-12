Kolęda i koperty. Polacy odpowiedzieli, ile zostawią dla księdza

Tradycyjna kolęda księży katolickich po Bożym Narodzeniu przez ostatnie dwa lata była ograniczona z powodu pandemii koronawirusa i obostrzeń z nią związanych. Panel badawczy Ariadna na zlecenie Wirtualnej Polski zapytał ankietowanych, czy w tym roku przyjmą duchownych w swoich domach oraz ile zostawią mu w przysłowiowej kopercie.

"Z badania wynika, że księdza po kolędzie przyjąć planuje dokładnie 57 proc. ankietowanych. Tym samym 43 proc. badanych nie zamierza gościć w swoich domach duchownego" - napisał portal.

Chętniej księdza są gotowe przyjąć po kolędzie kobiety (59 proc.) niż mężczyźni (55 proc.). Na pytanie, czy zostawią dla duchownego kopertę z pieniędzmi, 8 proc. ankietowanych odpowiedziało przecząco. W przypadku mężczyzn było to 11 proc. badanych i kobiet 5 proc.

Większość Polaków zamierza wrzucić do koperty kwotę pomiędzy 21 a 50 zł (28 proc.). Jedna czwarta planuje przeznaczyć na ten cel od 51 do 100 zł. Tylko procent pytanych zamierza włożyć do koperty powyżej 200 zł.

Badanie dla Wirtualnej Polski przeprowadził Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna w dniach 2-4 grudnia 2022 roku metodą CAWI. Wzięło w nim udział 1071 osób w wieku od 18 lat wzwyż.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska