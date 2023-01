Kolejny skandal w policji. Zastępca komendanta "zwolniony natychmiastowo"

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji we Włodawie (woj. lubelskie) zdemolował po pijanemu drzwi do restauracji. Następnie w hotelu próbował wtargnąć do jednego z pokojów gości. - Został już wydalony ze służby – poinformowała portal Tvn24.pl Komenda Główna Policji.