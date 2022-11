Konferencja premiera po wybuchach w Przewodowie. Morawiecki ogłosił ważne decyzje

W związku ze śmiercią dwóch Polaków, którzy zginęli w wyniku wybuchu pocisków rosyjskiej produkcji w Przewodowie, w woj. lubelskim, Mateusz Morawiecki zaapelował o "zachowanie spokoju wokół tej tragedii". - Nie dajmy sobą manipulować. Musimy kierować się powściągliwością i rozwagą, musimy opierać się wyłącznie na faktach, na tym, co wiemy i co wiedzą nasi sojusznicy - mówił premier.

Mateusz Morawiecki zapewnił, że Polska prowadzi analizy i konsultacje z naszymi sojusznikami w zakresie potencjalnego użycia art. 4 Traktatu waszyngtońskiego (NATO). - Pracujemy nad ustaleniem przyczyn z międzynarodowymi ekspertami, których zaprosiliśmy do grona naszych biegłych, którzy od kilku godzin są na miejscu - zapewnił Morawiecki. Zaznaczył, że rodziny ofiar "nie zostaną same w tej tragedii".

Rakiety spadły w m. Przewodów. Premier zwrócił się do Polaków z apelem

- Podnieśliśmy w stan podwyższonej gotowości wszystkie służby - funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, a także służby specjalne - poinformował szef rządu.

Szef polskiego rządu ostrzegł przed fake newsami. - Musimy być gotowi na wszelkie fake newsy, na ataki na polu informacyjnym. Miejmy na uwadze, że chaos, to jest broń, którą posługuje się Rosja - przestrzegł Morawiecki. - Apeluję do całej klasy politycznej o powściągliwość, odpowiedzialność. Musimy w tych trudnych momentach pokazać Polakom jedność i to, że rozumiemy, na czym polega polska racja stanu - dodał.

Premier przekazał również, że przewodniczący Rady Unii Europejskiej, prezydent Francji i liderzy innych państw UE zapewnili go o pełnym wsparciu dla Polski.

