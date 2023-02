Prokuratorskie śledztwo ma wykazać przyczynę śmierci dwóch osób, których ciała znaleziono w jednym z domów w Koninie. Makabrycznego odkrycia dokonano w poniedziałek przed południem.

Konin. Zwłoki kobiety i jej syna w domu. "Były osmolone"

- Ok. godz. 10.20 w domku letniskowym na terenie ogródków działkowych przy ul. Solnej w Koninie znaleziono ciała ok. 60-letniej kobiety i ok. 30-letniego mężczyzny - przekazał mł. asp. Szymon Urycki z konińskiej policji. Przyznał, że zwłoki były osmolone. - Wykluczono udział osób trzecich w śmierci zmarłych - powiedział policjant.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koninie prok. Ewa Woźniak poinformowała Polską Agencję Prasową, że zmarli to matka i syn. Dodała, że na razie śledczy nie znaleźli dokumentów potwierdzających wiek denatów.

Prok. Woźniak podkreśliła, że ciągle trwają oględziny miejsca znalezienia zwłok. - Na częściach ciała, które udało się obejrzeć, nie ma obrażeń, które mogłyby świadczyć o odniesionych urazach czy obrażeniach - dodała.

Rzecznik prokuratury wskazała, że na razie śledczy przyjmują, że kobieta wraz z synem zmarli prawdopodobnie w wyniku zaczadzenia w trakcie niewielkiego, ograniczonego miejscowo pożaru, jaki miał miejsce w ich domu. Zaznaczyła przy tym, że ciała ofiar nie uległy zwęgleniu. - Biegły stwierdził na miejscu, że prawdopodobną przyczyną tego zdarzenia mogło być zwarcie w gniazdku elektrycznym i spalenie plastikowych elementów - powiedziała.

Prok. Woźniak zaznaczyła, że prokuratura będzie musiała wszcząć śledztwo, aby szczegółowo ustalić okoliczności śmierci kobiety i mężczyzny, a ciała zmarłych zostaną przebadane podczas sekcji zwłok.

RadioZET.pl/PAP