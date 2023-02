Położyli się na drodze ekspresowej. Oboje zginęli. Prokuratura ujawniła kolejne fakty

Do śmiertelnego potrącenia dwojga pieszych na trasie ekspresowej S5 pomiędzy węzłami Śmigiel Północ i Kościan Południe w Wielkopolsce doszło 3 stycznia.

Kościan. Śmiertelne potrącenie na S5. Piesi byli pijani

Kobieta i mężczyzna podróżowali ze znajomym jego autem. W pewnym momencie 39-latek zażądał zatrzymania auta, wysiadł z samochodu, przeszedł na drugi pas drogi i położył się na jezdni. Za nim wybiegła kobieta. Oboje zostali śmiertelnie potrąceni.

– Po analizie danych z oględzin i sekcji zwłok biegły nie miał wątpliwości co do tego, że śmierć nastąpiła w wyniku obrażeń wielonarządowych, które powstały na skutek wypadku komunikacyjnego. Teraz otrzymaliśmy wyniki dotyczące badań zawartości alkoholu we krwi. Wynika z nich, że obie te osoby były pod znacznym wpływem alkoholu – powiedziała w piątek PAP prokurator rejonowy w Kościanie Magdalena Mazur-Prus.

Nikomu nie postawiono dotąd zarzutów

Śledczy czekają jeszcze na wyniki badań toksykologicznych. Postępowanie cały czas prowadzone jest w sprawie.

– Prokurator jeszcze nie podjął decyzji co do rozstrzygnięcia sytuacji tej osoby, która przywiozła pokrzywdzonych na miejsce zdarzenia i je tam pozostawiła. Osoba ta cały czas ma status świadka – przekazała prok. Mazur-Prus.

