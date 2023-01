Kraken w Polsce. "Jest bardziej zakaźny. Mamy zwiększoną transmisję"

W Polsce odnotowano pierwsze przypadki nowego wariantu Omikron koronawirusa SARS-CoV-2. Chodzi o wersję XBB.1.5, która została nazwana Kraken. Potwierdza to Ministerstwo Zdrowia. Nowy wariant może przenosić się o 40 proc. szybciej niż dotychczasowe odmiany.

- Na pewno ten wariant koronawirusa jest bardziej zakaźny. Mamy zwiększoną transmisję w porównaniu do wcześniejszych wersji, subwariantów Omikrona - powiedział rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. - Nie stanowi on większego zagrożenia w przebiegu covidu. Czyli nie mamy poważniejszych schorzeń, dolegliwości i powikłań - zapewnił.

Andrusiewicz przekazał, że "Kraken jest zdecydowanie bardziej dla nas bezpieczny niż poprzednia wersja Omikron i niż wszystkie poprzednie wersje".

- W Polsce mamy na razie zarejestrowane dwa przypadki, choć zapewne jest ich więcej, tylko nie każdy idzie dzisiaj do lekarza, nie każdy się testuje [...] W tej chwili monitorujemy to, co się dzieje na świecie. Dwa referencyjne dla nas państwa to Stany Zjednoczone, gdzie mamy zwiększoną transmisję z tytułu Krakena i w Europie Wielka Brytania, gdzie Kraken dotarł na samym początku - dodał rzecznik MZ.

W USA nowy wariant odpowiada obecnie za 40-45 proc. zakażeń, a w Wielkiej Brytanii za 25-26 proc. - W 90 a nawet 95 proc. te testy, które obecnie wykorzystujemy, wykazują i swoistość i skuteczność (czułość), czyli, że testy potwierdzają prawidłowy, dodatni wynik - zakażenie, jak również potwierdzają brak zakażenia - stwierdził Andrusiewicz.

Już 13 stycznia minister zdrowia Adam Niedzielski zapewniał, że wzrost obecności wariantu Kraken na kontynencie nie jest znaczący i "nie stanowi on istotnego zagrożenia dla Europy w ocenie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób".

- Może stać się wariantem dominującym na wiosnę. Co ważne: poza zwiększoną transmisją nie wpływa na cięższy przebieg COVID-19 - mówił minister.

RadioZET.pl/ polsatnews.pl/ PAP