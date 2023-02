Strzały w centrum Krakowa. Jedna osoba nie żyje

Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartek ok. godz. 10 przy ul. Sławkowskiej w centrum Krakowa. "Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, do lokalu wszedł uzbrojony mężczyzna, wyciągnął broń i strzelił do dwóch mężczyzn z ekipy budowlanej, którzy znajdowali się w środku" - podał serwis Lovekrakow.pl.

Kraków. Strzelanina w centrum miasta

Dodano, że w wyniku strzałów zginęła jedna osoba, a druga została ranna. Policja otoczyła teren i zabezpiecza ślady zbrodni. Do tej pory śledczy nie podali informacji o motywach ataku.

"Na miejscu jest policja i dwa zespoły ratownictwa medycznego. Trwa ustalanie szczegółów, policja zabezpiecza monitoring" - poinformował Lovekrakow.pl.

RadioZET.pl/Lovekrakow.pl