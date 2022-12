Do końca tygodnia małopolski wojewoda podejmie decyzje w sprawie ewentualnego uchylenia uchwały, wprowadzającej w Krakowie tzw. Strefę Czystego Transportu - dowiaduje się reporter Radia ZET Przemek Taranek. Może to być pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce. Strefa ma ograniczyć wjazd do miasta najstarszych, zatruwających powietrze, samochodów. Uchwałę zaskarżył m.in. Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris.