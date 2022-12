Potężny karambol w Wielkopolsce. Zderzyło się 11 pojazdów, są ranni

Do zdarzenia doszło w piątek ok. godz. 11 na 329. kilometrze drogi krajowej nr 11. Jak poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA, w miejscowości Krzykosy doszło do karambolu 11 pojazdów. Zderzyło się dziewięć samochodów osobowych, bus i autolaweta.

Krzykosy. Karambol z udziałem 11 pojazdów

Wszystkie pojazdy jechały w kierunku Jarocina od strony Poznania. Według informacji służb w wypadku ranne zostały trzy osoby.

Utrudnienia na odcinku Środa Wlkp. - Nowe Miasto nad Wartą mogą potrwać do około godz. 15. Policja kieruje ruch objazdem: w kierunku Poznania przez Nowe Miasto nad Wartą - Śrem - Kórnik - S11, a w kierunku Jarocina przez Miąskowo – Miłosław – Pyzdry - Gizałki – Jarocin.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP - Anna Jowsa