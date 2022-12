Krzysztof S. z zarzutem dot. pedofilii. Znany muzyk nie przyznaje się do winy

Informację o tym, że Krzysztof S. usłyszał zarzut, portal potwierdził w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. - 12 grudnia zarzut popełnienia czynu z art. 200 par. 1 k.k. przedstawiony został Krzysztofowi S. - przekazała rzeczniczka warszawskiej prokuratury prok. Aleksandra Skrzyniarz w rozmowie z tvp.info.

Krzysztof S. z zarzutem. Muzyk nie przyznaje się do winy

- Zarzut dotyczy zdarzenia z 2017 r. mającego miejsce w Puławach podczas warsztatów jazzowych organizowanych dla dzieci i młodzieży - doprecyzowała. Dodała, że "aktualnie uzupełniany jest materiał dowodowy w sprawie", a podejrzany nie przyznał się do winy, odmawiając składania wyjaśnień.

„Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12 - to treść zarzutu, który został postawiony muzykowi.

O tym, że 86-letni dziś znany kompozytor i pianista jazzowy, w przeszłości współtwórca m.in. programu "Tęczowy Music Box", miał wykorzystywać seksualnie małoletnie dziewczynki i chłopców, jako pierwszy napisał w 2019 roku dziennikarz śledczy Mariusz Zielke.

W rozmowie z TVP Info sprzed trzech lat przekonywał, że wie o 20 ofiarach, które S. miał skrzywdzić na przestrzeni 40 lat. Oskarżył również część mediów oraz przedstawicieli świata sztuki i kultury o wieloletnie tuszowanie działań S. Ten z kolei od początku wszystkiemu zaprzecza.

RadioZET.pl/tvp.info