Ks. Jacek Stryczek był oskarżany o mobbing. Jest decyzja prokuratury ws. postępowania

Według Onetu ks. Jacek Stryczek miał przez lata stosować mobbing wobec podwładnych w stowarzyszeniu Wiosna. 21 osób skarżyło się w rozmowie z portalem, że współpraca z duchownym odcisnęła się na ich zdrowiu. Prokuratura uznała jednak, że nie ma dowodów na postawienie zarzutów i umorzyła sprawę.

- Decyzja ta dotyczy wszystkich wątków postępowania. Jej podstawą było stwierdzenie, iż nie doszło do realizacji znamion przestępstw, które były przedmiotem postępowania - przekazał prokurator Krzysztof Dratwa.

Sprawa mobbingu w Wiośnie. Prokuratura umarza postępowanie

W sprawie statut pokrzywdzonego otrzymało 51 osób, w tym 46 w wątku dotyczącym naruszenia praw pracowniczych. W toku postępowania przesłuchano ponad 750 osób.



Przedmiotem śledztwa był również wątek dotyczący niegospodarności w stowarzyszeniu Wiosna w latach 2015-2018 oraz zdarzenia, do jakich doszło w stowarzyszeniu w okresie od lutego do maja 2019 r. (m.in. niejasności co do wyboru nowego prezesa organizacji, zabezpieczenie przez śledczych dokumentacji Wiosny - red.). - Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie pozwolił na przedstawienie konkretnej osobie zarzutów w tym zakresie - wyjaśnił prokurator.

Zdaniem prawników mobbing jest trudno udowodnić, m.in. dlatego, że to na pracowniku spoczywa ciężar udowodnienia, że był ofiarą. Pracownik ma większe szanse na wygranie sprawy, jeżeli dowiedzie, że był nękany uporczywie, złośliwie i długotrwale. Nie wystarczy poczucie krzywdy.



Sprawą Wiosny prokuratura zajęła się we wrześniu 2018 r. po doniesieniach Onetu o mobbingu w tym stowarzyszeniu. W reportażu wypowiadali się byli i obecni współpracownicy ks. Jacka Stryczka. Publikacja opisywała obraźliwe względem pracowników zachowania byłego prezesa Wiosny, prowadzące do zaniżonej samooceny i nerwicy. Ks. Stryczek udzielił portalowi wywiadu, w którym odpierał zarzuty o mobbing. Duchowny zrezygnował też wówczas z funkcji prezesa stowarzyszenia.

Ks. Jacek Stryczek nie będzie miał postawionych zarzutów

W sierpniu ks. Jacek Stryczek, decyzją abpa Marka Jędraszewskiego, rozpoczął roczny urlop od obowiązków duszpasterskich. Krakowska kuria nie podaje przyczyn decyzji. - Nie możemy ujawniać treści dekretów. Prawa ludzkie na to nie pozwalają - mówił w sierpniu PAP rzecznik krakowskiej kurii ks. Łukasz Michalczewski. Jak podkreślił, decyzje zawarte w dekretach są poprzedzone obustronnymi rozmowami, a duchowni często ze względów zdrowotnych proszą o roczne urlopy. W ostatnim czasie ks. Stryczek mieszkał przy parafii św. Józefa w Krakowie, gdzie prowadził duszpasterstwo.



Stowarzyszenie Wiosna w Krakowie działa od 2001 r. Początek dała mu grupa studentów duszpasterstwa akademickiego WIO (Wspólnota Indywidualności Otwartych). Najbardziej znanym projektem stowarzyszenia jest Szlachetna Paczka, która polega na przedświątecznej zbiórce darów i przekazaniu ich dla osób ubogich.



RadioZET.pl/PAP - Beata Kołodziej