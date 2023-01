Ten ksiądz znów oddał pieniądze z tacy na WOŚP. Z Orkiestrą gra co roku

WOŚP w tym roku gra dla dzieci i dorosłych. Pieniądze Orkiestra zbiera na zakup sprzętu do walki z sepsą, która może dotknąć każdego. Aktualnie zebraną kwotę można śledzić na RadioZET.pl. Ks. Kazimierz Klaban, proboszcz parafii im. Dobrego Pasterza w Elblągu, po raz kolejny pokazał, że można na niego liczyć. Duchowny wspiera WOŚP co roku.

Ksiądz z Elbląga przesypał pieniądze z tacy na WOŚP

"Jak co roku mogliśmy liczyć na księdza Kazimierza Klabana, proboszcza parafii polskokatolickiej im. Dobrego Pasterza w Elblągu" - poinformowano na profilu facebookowym WOŚP Elbląg. Opublikowano także kilka zdjęć, na których widać, jak duchowny przekazuje datki z tacy do puszki Orkiestry.

O księdzu Kazimierzu Klabanie pisaliśmy także rok temu. Duchowny niejednokrotnie wyjaśniał, dlaczego przekazuje pieniądze na akcję Jurka Owsiaka.

- Był czas, że bardzo dużo ludzi mi pomogło w różny sposób, a ja nie jestem z tych, którzy od życia chcieliby tylko brać i czerpać. Doszedłem do wniosku, że ten dług społeczny należy w końcu spłacić. Nie ukrywałem również tego, że wielokrotnie leżałem w szpitalu, wówczas widziałem na szpitalnych sprzętach ponaklejane serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wtedy pomyślałem, a czemu nie na ten cel przekazać? - mówił portalowi Express Elbląg ksiądz Kazimierz Klaban.

- Tyle jest czasem szumu wokół tego, że ksiądz się porządził i przekazał jedną tacę na WOŚP [...] ja nie chcę absolutnie oceniać innych ludzi czy księży, bo nie jestem do tego powołany, niemniej jednak mogę to powiedzieć otwarcie, że gdyby każdy ksiądz w tym dniu przekazał tacę z jednej mszy, to zapewniam, że by nie zubożał - ocenił.

