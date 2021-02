Ksiądz zachęcał na Facebooku do bicia dzieci. Dostał zakaz wypowiedzi

Ksiądz Dariusz Drzewiecki, który w sieci zachęcał do bicia dzieci uczestniczących w Strajkach Kobiet, otrzymał od kurii zakaz publicznego wypowiadania się w mediach społecznościowych. Duchowny musiał też usunąć konto na Facebooku. Kuria wydała oświadczenie, w którym podkreśliła, że nie zgadza się z jego wypowiedziami.

Ksiądz Dariusz Drzewiecki z parafii w Jeruzalu Skierniewickim na swoim Facebooku zachęcał, by rodzice bili dzieci, które uczestniczą w protestach kobiet

"Chcę wam przypomnieć, że kablem możecie przywrócić Waszemu dziecku ustawienia fabryczne" - napisał duchowny na Facebooku

Kuria łowicka w oświadczeniu poinformowała, że ksiądz przeprasza wszystkich, którzy poczuli się urażeni tymi wypowiedziami

"Kuria w żaden sposób nie utożsamia się z poglądami księdza i wydaje mu zakaz publicznych wypowiedzi w mediach społecznościowych" – poinformował rzecznik diecezji łowickiej

Ksiądz z parafii w Jeruzalu Skierniewickim we wtorek opublikował na swoim profilu zdjęcie kabla elektrycznego i zachęcał do użycia go wobec dzieci uczestniczących w Strajkach Kobiet. „Drodzy Rodzice młodzieży biorącej udział w strajku kobiet i demolujących mienie publiczne. Chcę Wam przypomnieć, że tym kablem możecie przywrócić dziecku ustawienia fabryczne” – napisał duchowny.

Wpis stał się popularny, a ksiądz pod wpływem krytyki zaczął się tłumaczyć. „Przypisywanie mi chęci bicia dzieci jest fałszem, gdyż dzieci nie chodzą na strajk kobiet. A jeśli nawet, to przecież nie demolują mienia. Powtarzam raz jeszcze, to była forma czarnego humoru, za który biorę pełną odpowiedzialność” – czytamy na Facebooku.

Ksiądz z Jeruzala Skierniewickiego dostał zakaz wypowiedzi. "Nie zgadzamy się z jego poglądami"

Jak poinformował reporter Radia Zet Mateusz Szkudlarek, duchownego wezwał na rozmowę biskup łowicki. Po tym spotkaniu ksiądz dostał zakaz wypowiadania się w mediach społecznościowych. Musiał tez usunąć profil na którym opublikował komentarz.

Do wypowiedzi księdza Drzewieckiego odniosła się kuria łowicka. W oświadczeniu opublikowanym na stronie diecezji poinformowano, że "ksiądz Drzewiecki po rozmowie z biskupem Andrzejem F. Dziubą otrzymał upomnienie i przeprasza wszystkich, którzy mieli prawo poczuć się tymi wypowiedziami urażeni. Jak wyznaje, jego intencją nie było nawoływanie do popełnienia przestępstwa względem młodzieży".

Kuria łowicka: wypowiedzi księdza Drzewieckiego niezgodne z nauczaniem Kościoła

Kuria podkreśliła w oświadczeniu, że poglądy wyrażone w poście księdza Drzewieckiego nie są zgodne z nauczaniem Kościoła. "Kuria Biskupia w żaden sposób nie utożsamia się z prywatnymi poglądami i wypowiedziami księdza Dariusza niezgodnymi z nauczaniem Kościoła i aktualnie obowiązującym porządkiem prawnym, ubolewa nad zaistniałym zdarzeniem oraz wydaje zakaz publicznych wypowiedzi w mediach społecznościowych".

RadioZET.pl/Twitter Mateusza Szkudlarka/PAB