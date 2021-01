Lech Wałęsa założył kanał na Youtube. "Pokażę prawdę, a nie kłamstwa Kurskiego"

Lech Wałęsa rozpoczął publikowanie filmów na Youtube

Obecnie, na jego kanale jest ich 17

To głównie produkcje historyczne i dokumenty, których głównym bohaterem jest Wałęsa

Lech Wałęsa za pośrednictwem kanału na Youtube ma zamiar "odpowiadać na propagandę Kurskiego". - Sprawdzam sobie teraz różne miejsca, rozmaite filmy z różnych spotkań i jestem sam zadziwiony, że ja tego nie widziałem. W związku z tym jeśli ja nie widziałem, to inni jeszcze bardziej nie widzieli. Chcę im to pokazać - powiedział Wałęsa portalowi Wirtualnemedia.pl.

Wałęsa zdradził, że założenie kanału Youtube było jego pomysłem. - Widziałem, co tam niektórzy wyprawiają w internecie, jakie bzdury i kłamstwa piszą. 99 procent tematów jest kłamliwie przedstawionych, dlatego chcę pokazać, jak było. Mnie interesuje dziś i jutro, żeby ktoś chciał budować na tym. Trzeba młodym ludziom zostawić dowody, że wiedzieliśmy, co budować i jak budować do zwycięstwa. I dzisiaj też wiemy, jak dalej prowadzić do zwycięstwa - dodał były prezydent Polski.

Lech Wałęsa na Youtube. "Kurski przywłaszczył sobie moją kasetę i ją przerobił"

Wałęsa zadeklarował, że w filmach publikowanych na jego kanale zostanie pokazana prawdziwa historia "Nocnej zmiany", czyli wydarzeń z czerwca 1992, kiedy odwołano rząd Jana Olszewskiego. - Jako świadek pokazuję dokumenty i prawdę. Między innymi odnoszę się do propagandy, jaką robi telewizja Kurskiego. On przywłaszczył sobie moją kasetę, przerobił i puszcza to jako „Nocną zmianę”. Niech wyjaśni, w jaki sposób nabył moją taśmę i dlaczego ją przerobił, na jakiej zasadzie. Też się go o to zapytam, ale trochę później - mówi portalowi Wirtualnemedia.pl Wałęsa.

Na kanale Youtube Wałęsy przez rok pojawi się ok. 60 filmów znalezionych w sieci. - Zamysł jest taki, że puszczę trochę informacji, zainteresuję młodzież, jak wyglądała prawda, a nie te kłamstwa Kurskiego. Tam jest dużo kłamstwa. Jakiś profesor opisuje w internecie, podaje kłamstwa i pyta „kto to był Wałęsa”. Człowieku, trzaśnij się w łeb! – powiedział Wałęsa, odnosząc się do publikacji szefa IPN prof. Sławomira Cenckiewicza.

RadioZET.pl/Wirtualnemedia.pl/PAB