Do ataku nożownika na policjanta doszło w środę 1 lutego wieczorem w Legnicy. Oficer prasowy komendy miejskiej w tym mieście, młodsza aspirant Anna Tersa, poinformowała, że podczas zatrzymania mężczyzny przez patrol ranił on nożem w rękę i twarz jednego z policjantów.

Legnica. Atak nożownika na policjanta. "Podjęli za nim pościg"

- Wcześniej jego żona zgłosiła, że grozi jej śmiercią. A mężczyzna miał orzeczony nakaz opuszczenie wspólnego mieszkania i zakaz zbliżania do żony – relacjonowała policjantka.

- Wieczorem patrol policji zauważył tego mężczyznę na ulicy w okolicy tego domu. Istniało podejrzenie, że może mieć narkotyki, więc funkcjonariusze podjęli za nim pościg – opowiadała dalej Anna Tersa.

Podczas zatrzymania mężczyzna zadał dwa ciosy i zranił lekko w rękę i twarz jednego z policjantów. - Nic nie zagraża życiu zranionego policjanta, ale przewieziono go do szpitala, by opatrzyć rany. Napastnik trafił do izby zatrzymań i w czwartek zostanie doprowadzony do prokuratury, by postawić mu zarzuty - powiedziała policjantka.

RadioZET.pl/PAP - Roman Skiba