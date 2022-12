Krewni znaleźli zwłoki małżeństwa. Dzień wcześniej była tam rodzinna wigilia

O śmierci seniorów poinformował policję krewny rodziny, który - nie mogąc dostać się do ich domu - siłowo wszedł do budynku. Wcześniej bliscy nie mogli się skontaktować z małżeństwem, dlatego mężczyzna przyjechał do ich domu. Na miejscu zastał martwych 83-latka i 79-latkę. Dzień wcześniej w tym domu była rodzinna wieczerza wigilijna.

Łękawka. Ciała starszego małżeństwa znalezione w Boże Narodzenie

- Badamy przyczyny i okoliczności zdarzenia. Ciała zostały zabrane do badań patomorfologicznych. Zgon nastąpił na pewno kilka godzin przed znalezieniem ich - powiedział we wtorek PAP rzecznik prasowy tarnowskiej policji Paweł Klimek.

Według doniesień medialnych para zatruła się czadem. Jednak - jak zaznaczył rzecznik policji - nic nie wskazywało na taką przyczynę, m.in. urządzenia były wyłączone. Na ciele seniorów nie znaleziono śladów wskazujących na udział osób trzecich.

RadioZET.pl/PAP - Beata Kołodziej