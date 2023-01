List gończy za Jordanem Machuderskim. Nie żyje skatowany młotkiem mężczyzna

Dane personalne i zdjęcie Jordana Machuderskiego opublikowała w środę policja z Częstochowy. "Apelujemy do wszystkich osób, które znają miejsce pobytu ściganego 28-letniego mężczyzny o kontakt z wydziałem kryminalnym pod numerami telefonów 47 858 12 55, 47 858 12 80 lub z najbliższą jednostką policji dzwoniąc na numer alarmowy 112" – napisali mundurowi.

Jordan Machuderski ścigany listem gończy

Do przestępstwa doszło w czerwcu 2022 roku na pl. Orląt Lwowskich w Częstochowie. Do 49-latka siedzącego na ławce podeszło dwóch mężczyzn. Jeden z nich miał w ręku młotek, uderzał nim ofiarę w głowę. Ciężko ranny mężczyzna zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Policja wkrótce zatrzymała sprawców. 35-latek, który zadał śmiertelne ciosy został aresztowany pod zarzutem zabójstwa. Towarzyszącemu mu koledze – Machuderskiemu – prokuratura zarzuciła udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym.

Po przedstawieniu zarzutów sąd nie zgodził się na aresztowanie Machuderskiego, ale sąd drugiej instancji uwzględnił zażalenie prokuratury i zdecydował o zastosowaniu wobec niego najsurowszego środka zapobiegawczego. Po zatrzymaniu przez policję mężczyzna trafił więc do aresztu, później jednak sąd nie uwzględnił wniosku o przedłużenie aresztowania i podejrzany wyszedł na wolność. Od tej decyzji prokuratura także się odwołała i sąd drugiej instancji znów podzielił argumenty śledczych – uznał, że areszt powinien być stosowany. Machuderski jednak zniknął.

RadioZET.pl/PAP