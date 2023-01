Strzelanina w centrum Łodzi. Media: Ranny został strażnik miejski

Do strzelaniny w centrum Łodzi doszło w rejonie placu Komuny Paryskiej. Fakt.pl podał, że kobieta z mężczyzną gonili inną osobę, grożąc pistoletem gazowym. Prawdopodobnie między parą a innym mężczyzną doszło do kłótni, która skończyła się dramatem.

Do wyjaśnienia zatrzymano 34-letniego mężczyznę i jego 21-letnią znajomą. - Wstępnie ustalono, że przed godziną 8 na placu doszło do sprzeczki pomiędzy idącą parą a napotkanym mężczyzną. Podczas awantury 34-latek, który był w towarzystwie swojej 21-letniej znajomej, wyciągnął broń gazową i oddał strzał w powietrze. Przestraszony mężczyzna uciekł do pobliskiego budynku. Napastnik pobiegł za nim - zrelacjonowała mł. asp. Kamila Sowińska z komendy miejskiej w Łodzi.

Łódź. Strzelanina w centrum miasta. Strażnik został ranny

- Wewnątrz lokalu doszło do szarpaniny między mężczyznami i interweniującym funkcjonariuszem straży miejskiej - dodała policjantka. "Strażnik miejski został niegroźnie ranny" – relacjonował Fakt.pl. Para została zatrzymana przez policję na ul. Piotrkowskiej.

