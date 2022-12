Do niecodziennego zdarzenia doszło w poniedziałek, 12 grudnia na drodze krajowej nr 65. Prowadzi ona do przejścia granicznego z Białorusią w Bobrownikach. Na jezdni utworzył się olbrzymi korek ciężarówek. Jak podaje "Kurier Poranny", nagle niedaleko zjazdu do miejscowości Łużany pojawił się łoś.

Łoś potrącony przez radiowóz. Nagranie mrozi krew w żyłach

– Zwierzę wyszło na jezdnię zza ciężarówki stojącej w kolejce do przejścia, pod nadjeżdżający radiowóz. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Uszkodzony został radiowóz – przekazał portalowi poranny.pl rzecznik prasowy podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej Radosław Hancewicz.

Nagranie, na którym widać, jak łoś wchodzi na jezdnię, a potem zostaje potrącony przez samochód, trafiło do sieci. - Z relacji świadków wiemy, że zwierzę przeżyło i oddaliło się do lasu. Na miejsce zdarzenia została wezwana policja, która nie stwierdziła naruszenia przepisów ruchu drogowego przez funkcjonariuszy - dodał rzecznik.

Jak powiedział Sylwester Kowalczyk, leśniczy z Nadleśnictwa Waliły, funkcjonariusze mieli szczęście, że zwierzę nie wpadło do wnętrza samochodu. - Łoś odszedł o własnych siłach, ale z pewnością jest ranny. Jeśli padnie, na pewno go odnajdę - podsumował.

