Jak czytamy na stronie Lotto, wyniki losowania Ekstra Pensji z 26 listopada to: 1, 17, 21, 22, 32 oraz 1. Obie sobotnie wygrane zostały odnotowane w tej samej kolekturze przy ulicy Zemskiej 18A we Wrocławiu.

Dwie Ekstra Pensje we Wrocławiu

Na obu kuponach liczby zostały wytypowane samodzielnie przez gracza. Sobotnie wygrane to odpowiednio już 12. i 13. Ekstra Pensja odnotowana we Wrocławiu. Poza nimi w stolicy Dolnego Śląska padły też cztery wygrane w Ekstra Premię.

W grze Ekstra Pensja gracze codziennie typują 5 z 35 oraz 1 z 4 liczb. Główna wygrana to 5000 zł wypłacanych co miesiąc przez 20 lat, ale zwiększając stawkę zawieranego zakładu, nawet 10-krotnie, można wygrać do 50 000 zł miesięcznie przez 20 lat. Ponadto dopłacając złotówkę do zakładu, można zagrać o Ekstra Premię, czyli dodatkowe 100 000 zł wypłacane od razu.

Podczas najbliższego losowania Lotto (29 listopada) na graczy czeka kumulacja 28 mln zł oraz gwarantowany 1 mln zł w Lotto Plus. Także jutro w losowaniu Eurojackpot można wygrać 220 mln zł.

RadioZET.pl/Lotto