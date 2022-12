Lotto - czwarta najwyższa wygrana w historii. Wiemy, gdzie padła "szóstka"

Wyniki losowania Lotto z 3 grudnia to: 4, 20, 25, 26, 40, 49. Zwycięski kupon wart dokładnie 33 357 545,90 złotych został kupiony w punkcie przy ulicy Witosa 13c w miejscowości Sławno w województwie zachodniopomorskim. Nowy Lottomilioner zaufał swojemu szczęściu i zagrał metodą na chybił trafił.

Lotto - czwarta najwyższa wygrana w historii gry

Od 1996 roku padły łącznie 1484 "szóstki" w Lotto i Lotto Plus. Rekordową pozostaje wygrana z 16 marca 2017 roku, którą odnotowano w Skrzyszowie - 36 726 210,20 złotych. W sierpniu 2015 roku gracz z Ziębic zgarnął ponad 35 milionów, a w lutym 2012 roku "szóstkę" wartą niemal 34 miliony trafił gracz z Gdyni.

Dzień wcześniej, czyli 2 grudnia, padła główna wygrana w Ekstra Pensji. Osoba, która wygrała 5 tys. złotych wypłacane każdego miesiąca przez 20 lat odwiedziła punkt Lotto przy ulicy Stryjewskiego 27 w Gdańsku.

We wtorek 6 grudnia do wygrania będą gwarantowane 2 mln złotych w Lotto oraz milion w Lotto Plus. Natomiast w Eurojackpot do zgarnięcia będzie aż 300 mln złotych.

RadioZET.pl