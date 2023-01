Podano datę sekcji zwłok 10-latka, który utonął w rzece. Śledczy szukają jego matki

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka poinformowała PAP, że prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 10-latka, którego w stanie głębokiej hipotermii wyłowiono w piątek z Wieprza niedaleko Lubartowa. Pomimo udzielonej pomocy chłopiec zmarł w szpitalu.

- Sekcję zwłok 10-latka zaplanowano na środę. Trwają poszukiwania 36-letniej matki chłopca – przekazała. Jak podała, w ramach toczącego się postępowania śledczy przesłuchali świadków, którzy usłyszeli wołanie o pomoc i ruszyli ratować tonących.

Lubartów. Poszukiwanie 36-letniej matki

Sierż. szt. Jagoda Stanicka z KPP w Lubartowie przekazała, że w poniedziałek policjanci i strażacy wznowili poszukiwania 36-letniej matki chłopca.

Do nieszczęśliwego wypadku doszło ok. godz. 14 w piątek w miejscowości Chlewiska niedaleko Lubartowa. Policja ustaliła, że kobieta ratowała dziecko, które wpadło do rzeki. Jeden ze świadków próbował im pomóc, lecz sam opadł z sił.

Po półtorej godziny służby wydobyły z wody 10-letniego chłopca, który następnie trafił do szpitala. W sobotę policja przekazała, że dziecko zmarło pomimo udzielonej pomocy. W niedzielę do poszukiwań dołączył wojskowy śmigłowiec.

RadioZET.pl/PAP - Piotr Nowak