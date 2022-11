Akcja łowców pedofilów. 45-latek wpadł w ręce policji

45-letni mieszkaniec woj. świętokrzyskiego odpowie za próbę złożenia 14-latce propozycji obcowania płciowego. W rzeczywistości korespondował z osobą dorosłą - poinformowała we wtorek lubelska policja. Mężczyzna, który pochodzi z woj. świętokrzyskiego, przez Internet nawiązał kontakt z osobą, która podawała się za 14-latkę.

- Proponował jej spotkanie w Lublinie - powiedział komisarz Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie. Policjant dodał, że korespondencja miała kontekst seksualny. W rzeczywistości mężczyzna rozmawiał nie z 14-latką, ale z dorosłą osobą z grupy tzw. lubelskich tropicieli pedofilów, która zawiadomiła o sprawie policję.

Jak podał Gołębiowski, w sobotę 45-latek przyjechał na spotkanie z 14-latką do Lublina i w umówionym miejscu zatrzymali go policjanci. Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe, gdzie postawiono mu zarzut składania osobie nieletniej propozycji obcowania płciowego. Wobec 45-latka zastosowano dozór policji.

Podejrzanemu grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat.

RadioZET.pl/PAP