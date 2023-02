Zaginęła 13-letnia Julia z Lublina. Wyszła z domu 7 lutego

Julia Rucińska z Lublina zaginęła we wtorek, 7 lutego. Dziewczynka o godzinie 7:00 wyszła z domu przy ulicy Altanowej i do tej pory nie wróciła do miejsca zamieszkania. Najbliższa rodzina nie ma z nią również żadnego kontaktu.

Lublin. Rysopis zaginionej Julii Rucińskiej

13-letnia Julia jest szczupłej budowy ciała, ma około 155 cm wzrostu, włosy proste do ramion koloru ciemny blond oraz zielone oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w kurtkę w czarno-białą kratkę, czarne jeansy i czarne buty sportowe.

Jeśli ktokolwiek widział zaginioną Julię Rucińską lub ma informacje na temat miejsca jej pobytu, proszony jest o kontakt z komisariatem V policji w Lublinie pod numerem telefonu 47 811 47 00, najbliższą jednostką policji bądź pod numerem alarmowym 112.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl