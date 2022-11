Zatrzymał się przy pijanym męzczyźnie. Został pobity do nieprzytomności

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę. Przed godziną 17.00 operator numeru alarmowego otrzymał zgłoszenie o pobiciu, do którego doszło przy ulicy Nadrzecznej w Lublinie. W rejon zdarzenia od razu wysłano karetkę pogotowia oraz policjantów.

Funkcjonariusze na miejscu zastali dotkliwie pobitego 59-latka, któremu pomocy udzielał przejeżdżający ulicą pracownik cywilny Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. - Mężczyzna udrożnił drogi oddechowe poszkodowanemu i pomógł odzyskać świadomość - poinformował nadkomisarz Kamil Gołębiowski z Lubelskiej Policji.

Zatrzymał się przy pijanym. Został dotkliwie pobity

Na miejscu obecny był również sprawca pobicia. 46-latek, był bardzo pijany i nie potrafił opisać przebiegu zdarzenia. Od razu trafił do policyjnej celi.

Funkcjonariusze ustalili, że mieszkaniec Lublina jechał samochodem i najprawdopodobniej sam zatrzymał się przy pijanym 46-latku. Wtedy doszło do pobicia. Sprawca usłyszał już zarzuty uszkodzenia ciała, za co grozi mu do 5 lat więzienia. -

- Kryminalni przesłuchują kolejnych świadków i poszukują osób, które mogły widzieć przebieg zdarzenia od początku. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności zajścia - dodał nadkomisarz Gołębiowski.

RadioZET.pl