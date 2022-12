Na bocznej drodze spłonęło auto. W środku znaleźli zwęglone zwłoki

Makabra na drodze dojazdowej do dw 134 niedaleko Krzeszyc, na północy województwa lubuskiego. Zgłoszenie o zdarzeniu policjanci otrzymali w poniedziałek o godz. 17.15 od straży pożarnej.

- Na razie nie znamy tożsamości i płci tej osoby. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza i biegły z zakresu pożarnictwa. Ciało zostanie zabezpieczone do sekcji zwłok – powiedziała PAP Biernacka.

Lubuskie. Spłonęło auto. W środku były zwęglone zwłoki

Z ustaleń strażaków wynika, że płonące auto stało na szutrowej drodze, kilkaset metrów od drogi wojewódzkiej nr 134. Pożar samochodu zauważyły dwie kobiety jadące tą trasą. Zjechały one z głównej drogi, by sprawdzić, co się dzieje.

RadioZET.pl/PAP