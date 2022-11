Ostra reakcja po zabójstwie pani komornik. "To mogło spotkać każdego z nas"

W piątek przed godz. 13 do jednej z kancelarii komorniczych w Łukowie wszedł mieszkaniec powiatu i zaatakował nożem dwie osoby: 44-letnią komornik i pracownika kancelarii. Kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie przeszła operację, ale jej życia nie udało się uratować. Do szpitala trafili również pracownik kancelarii i postrzelony w okolicę brzucha napastnik.

"Samorząd komorniczy jest głęboko poruszony wczorajszą tragedią i brutalnym atakiem na naszą Świętej Pamięci Koleżankę Ewę Kochańską, Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, która została zamordowana we własnej kancelarii przez jednego z dłużników" - czytamy w komunikacie przesłanym PAP.

Łuków. Brutalne zabójstwo 44-letniej komornik

"Łączymy się myślami z Rodziną Naszej Koleżanki, mając jednocześnie świadomość, iż mogło to spotkać każdego z nas. Stąd też, jako Samorząd zawodowy uważamy, że niezbędna jest nasza stanowcza reakcja na ten bestialski czyn" - podkreślono.

Jak przekazano, "Krajowa Rada Komornicza zwróci się do Ministerstwa Sprawiedliwości z żądaniem stanowczej reakcji i podjęcia natychmiastowych działań, w celu zapewnienia komornikom bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności, które prowadzimy w celu realizacji orzeczeń niezawisłych Sądów".

"Uważamy za absolutnie niedopuszczalne jakiekolwiek dezawuowanie naszej pracy, którą wykonujemy w imieniu Rzeczypospolitej i nie godzimy się na sytuację, w której komornicy sądowi są traktowani bez należnego im szacunku" - dodano.

"Nasz ból i oburzenie znajdą swój wyraz w każdej kancelarii" - czytamy. "W geście protestu przeciwko wszelkim przejawom agresji wobec komorników sądowych, asesorów, aplikantów i pracowników kancelarii komorniczych, w najbliższy poniedziałek oraz w dniu pogrzebu Naszej Koleżanki, kancelarie komornicze pozostaną zamknięte i nie będą wykonywać żadnych czynności o charakterze zewnętrznym, jak na przykład odbieranie poczty, dokonywanie przelewów, wydawanie zaświadczeń itp., a przez cały przyszły tydzień nie będą przyjmować stron postępowań" - zapowiedziano.

Jak podkreślono, "działania te mają na celu zwrócenie uwagi na tę tragedię oraz na hejt, z jakim na co dzień spotykamy się w naszej pracy". "Informujemy również, iż zawiadomimy organy ścigania o treści komentarzy nacechowanych mową nienawiści, jakie pojawiły się w Internecie pod informacją o tej tragedii" - poinformowano.

Ziobro składa kondolencje

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Agnieszka Kępka powiedziała PAP, że śledztwo wszczęte przez Prokuraturę Rejonową w Łukowie prowadzone jest w kierunku zabójstwa 44-letniej komornik i usiłowania zabójstwa 32-letniego pracownika kancelarii komorniczej.

Jak podała, prokurator zakończył oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczone zostały ślady. - W planach jest przesłuchanie kolejnych świadków – zapowiedziała. Zwłoki 44-latki zostaną poddane sekcji w zakładzie medycyny sądowej prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.

Do zabójstwa w mediach społecznościowych odniósł się minister sprawiedliwości. "Rodzinie i bliskim zamordowanej pani komornik w Łukowie składam wyrazy najgłębszego współczucia. Pragnę zapewnić, że prokuratura dołoży wszelkich starań, by surowo ukarać winnego tej zbrodni" - napisał w sobotę rano na Twitterze minister Zbigniew Ziobro.

RadioZET.pl/PAP - Grzegorz Bruszewski