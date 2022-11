Znaleziono zwłoki kobiety. Media: Były bez głowy

Przerażające odkrycie policji pod Poznaniem wyszło na jaw we wtorek 29 listopada wieczorem. Marta Mróz z biura prasowego poznańskiej policji powiedziała PAP, że ciało kobiety znaleziono po tym, jak drzwi do jej lokalu otworzyli strażacy.

Wcześniej sąsiedzi zaalarmowali służby, że od wielu dni nie widzieli sąsiadki. Strażacy po siłowym wejściu do mieszkania dokonali przerażającego odkrycia.

Lusowo. Zwłoki kobiety w mieszkaniu. "Mocno okaleczone"

- Ujawniono zwłoki kobiety. Ciało było poważnie okaleczone – powiedziała PAP policjantka. Na miejscu był biegły zakładu medycyny sądowej, technicy kryminalistyczni. Wykonano oględziny miejsca zdarzenia i ciała kobiety.

Szokujące szczegóły interwencji przybliżył lokalny serwis Epoznan.pl. "Po godzinie 20 strażacy zostali zadysponowani do otwarcia mieszkania w Lusowie. Po otwarciu mieszkania zastano w środku kobietę bez głowy" – przekazał serwisowi czytelnik.

- Będzie potrzebna ekspertyza biegłych. Wskaże ona również, czy do śmierci przyczyniły się osoby trzecie - powiedziała nam Marta Mróz z biura prasowego poznańskiej policji. Gdy zapytaliśmy o to, czy w lokalu odnaleziono ostre narzędzia wskazujące na zbrodnię, np. nóż, rzeczniczka wskazała, że służby "nie udzielają więcej informacji". Zwłoki zostały zabezpieczone do dalszych badań.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP - Rafał Pogrzebny/Epoznan.pl