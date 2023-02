Nie żyje Magdalena Król. Śmierć nauczycielki wywołała poruszenie

O śmierci Magdaleny Król poinformowała w mediach społecznościowych dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Nowej Soli (woj. lubuskie).

Magdalena Król nie żyje. Śmierć nauczycielki wywołała poruszenie

"Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że odeszła od nas nasza ukochana Wychowawczyni i Nauczycielka języka angielskiego, Magdalena Król. Składamy serdeczne kondolencje Najbliższym" - czytamy we wpisie.

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Nie mogę w to uwierzyć", "byłaś najlepszą nauczycielką", "nie tak byłyśmy umówione", "dopiero co na finale WOŚP rozmawiałyśmy", "brak słów" - to tylko niektóre z nich.

- Jesteśmy pogrążeni w strasznym smutku i niedowierzaniu, że zgasła tak wspaniała, dobra, pracowita i mądra osoba. Była zawsze pomocna, koleżeńska, taktowna i niezwykle kulturalna - mówiła w rozmowie z portalem nowasol.naszemiasto.pl Aleksandra Grządko, dyrektorka szkoły.

Lubiła też wędrówki górskie, a przede wszystkim lubiła ludzi. Otoczyła uczniów ciepłem, opieką i wsparciem. Z wyrozumiałością i ogromną troską podchodziła do różnych problemów wychowawczych. Umiała zaangażować młodzież w różne wydarzenia szkolne i klasowe. Zawsze była dla nich, jak matka Aleksandra Grządko, dyrektorka LO im. Baczyńskiego w Nowej Soli

Magdalena Król, choć uczyła angielskiego - także w innej z nowosolskich szkół - pasjonowała się również językiem i kulturą hiszpańską, a nawet zainicjowała współpracę z jedną z hiszpańskich placówek.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 11 lutego o godz. 12:30 na cmentarzu komunalnym przy ul. Wandy w Nowej Soli. Wcześniej, o godz. 11, odbędzie się msza święta w kościele św. Antoniego. O 12 trumna z ciałem zostanie wystawiona w kaplicy.

RadioZET.pl/Facebook/nowasol.naszemiasto.pl