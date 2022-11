Makabryczne odkrycie patrolu Straży Granicznej. Wyłowili dryfujące zwłoki

Dryfujące ciało w pasie polskiego wybrzeża Bałtyku odnalazł w niedzielę 13 listopada przed południem patrol Straży Granicznej, który pełnił służbę w rejonie Mrzeżyna. - W wodzie znaleziono zwłoki w znacznym rozkładzie – przekazał PAP Rafał Goeck.

Dryfujące zwłoki w Bałtyku. Były w znacznym stopniu rozkładu

W porozumieniu z prokuratorem i policją to ratownicy morscy kołobrzeskiej stacji SAR wyciągnęli zwłoki z Bałtyku. Dryfowały one na wysokości Mrzeżyna (woj. zachodniopomorskie). Jak podał Goeck, ciało w wodzie odnaleziono w odległości ok. 3 mil morskich na północ od Mrzeżyna.

Zwłoki zostały przetransportowane do portu w tej miejscowości. Ustaleniem tożsamości i wyjaśnianiem okoliczności śmierci podjętej z Bałtyku osoby będą zajmowali się śledczy.

RadioZET.pl/PAP - Inga Domurat