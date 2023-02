Prokuratura reaguje ws. szokującego nagrania. Ksiądz zrobił to uczniowi na lekcji

Na nagraniu widać księdza znęcającego się nad uczniem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim. Placówka opiekuje się m.in. dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju i prowadzi terapię dzieci autystycznych.

Wideo zarejestrowała ukradkiem uczennica na lekcji religii 9 grudnia 2022 roku. Matka uczących się tam nastolatek przesłała film dziennikarzom TVN Warszawa, którzy opisali sprawę.

Maków Mazowiecki. Ksiądz Rafał K. z zarzutami

Na nagraniu ksiądz przyciska jednego z uczniów do ławki. Duchowny domaga się, by nastolatek “przeprosił pana Boga”.

- Przeproś - powtarza ksiądz.

- Nie przeproszę - sprzeciwia się uczeń.

- Bóg jest Bogiem. Do Boga należy się szacunek, rozumiesz? - pyta katecheta, wciąż przyciskając podopiecznego do ławki.

- Nigdy nie przeproszę, nie ma takiej mowy - odpowiada uczeń. W głosie nastolatka słychać wysiłek, jakby próbował się uwolnić.

W dalszej części nagrania ksiądz wykonuje ruch, wyglądający jak wykręcanie rąk. - Idziemy do pani dyrektor - nakazuje duchowny, wciąż przytrzymując ucznia.

- Najgorsze jest to, że już wcześniej ten ksiądz zachowywał się dziwnie. Dzieciaki chore, nikt by im nie uwierzył, ale teraz mamy nagranie - powiedziała w grudniu matka jednej z uczennic, cytowana przez TVN Warszawa. - Z kolei chłopiec, którego bije ten ksiądz, ma jakieś 15 lat, ma ADHD, jest ruchliwy. W klasie jest dziesięć osób, to są dzieciaki z klas szóstej, siódmej i ósmej, to taka łączona grupa - dodała.

Gdy sprawa wyszła na jaw, dyrekcja szkoły zawiesiła księdza i zgłosiła sprawę policji. Następnie Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu wszczęła postępowanie. Śledczy przesłuchali uczniów oraz księdza Rafała K.

We wtorek prok. Elżbieta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce poinformowała, że duchownemu postawiono zarzut naruszenia nietykalności cielesnej. Dodała, że ksiądz nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień.

Ksiądz Rafał K. został już ukarany przez biskupa płockiego. Hierarcha udzielił mu nagany, cofnął misję kanoniczną do nauczania religii i nakazał przeprosić pokrzywdzonego ucznia. “Raz jeszcze bardzo przepraszamy za zachowanie księdza podczas katechezy, które nigdy nie powinno mieć miejsca. Jednocześnie deklarujemy gotowość pomocy poszkodowanemu chłopcu oraz uczniom, którzy byli świadkami tego zdarzenia” - stwierdziła płocka kuria w oświadczeniu przesłanym Katolickiej Agencji Informacyjnej.

